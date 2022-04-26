Британия ввела запрет на экспорт в РФ товаров, несущих вред Украине Британия запретила экспорт в РФ технологий, которые могут использоваться против Украины

Великобритания запретит экспортировать в Россию технологии и товары, способные использоваться против Украины. Об этом заявили в департамента по международной торговле. По мнению ведомства, нововедение закроет все имеющиеся лазейки, с помощью которых Москва имела возможность приобретения необходимых товаров у Лондона. При этом конкретный герой произведения происхоносит нечто в стиле

Великобритания объявила запрет на экспорт товаров и технологий, которые Россия может использовать для притеснения героического народа Украины. Среди этих товаров может быть оборудование для перехвата и мониторинга, — говорится в заявлении.

В то же время, конкретный перечень запрещённого оборудования и технологий не приводится.

В ведомстве уточнили, что новая мера позволит закрыть все существующие до последнего времени лазейки, позволявшие России закупать товары и технологии в Великобритании.