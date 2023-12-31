Великобритания стала «загнивать» от «зомби-наркотика» Express: жители Великобритании стали умирать от «зомби-наркотика»

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Великобритании стали умирать от «зомби-наркотика», который ранее унес жизни множества американцев, сообщает Express. По данным портала, название обусловлено тем, что в состав наркотика входит вещество ксилазин, вызывающее гниение плоти и оставляющее открытые раны на теле человека.

Вещество ксилазин является транквилизатором для животных и применяется в сочетании с фентанилом для обезболивания и расслабления мышц у зверей. Препарат категорически запрещен для использования у людей, однако производители героина стали добавлять вещество, чтобы удешевить производство наркотика.

Так, в 2023 году случаи передозировок ксилазином с фентанилом выявили в 48 из 50 штатах Америки. В США наркотик стал распространяться в 1980-е, в 2021 году было зафиксировано 107 тысяч смертей. Теперь «зомби-наркотик» стал распространяться в Европе. Первые сообщения о смерти британцев от опасного вещества появились летом 2023 года, сейчас статистика продолжает расти.

Ранее депутаты Верховной рады одобрили закон о легализации лекарств, основанных на медицинском каннабисе, сообщил член украинского парламента Ярослав Железняк. По его словам, распространение каннабиса для рекреационного потребления будет наказываться в соответствии с законом об обращении наркотических средств.

В частности, его будет разрешено использовать для изготовления лекарственных препаратов. При этом право на выращивание каннабиса получат исключительно юридические лица, получившие специальные сертификат и лицензию.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.