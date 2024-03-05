Отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена освободили от санкций Великобритания сняла санкции с основателя «Итеры» Игоря Макарова

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Игорь Макаров

Великобритания сняла санкции с основателя «Итеры» Игоря Макарова. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны. В санкционный список бизнесмен попал в сентябре 2022 года.

В 2023 году Макаров вышел из российского гражданства, оставив только кипрское. В этой связи Forbes поместил его в список самых богатых киприотов, где Макаров занял пятое место. В общемировом рейтинге миллиардеров он находится на 1368-й позиции. В 2020 году кипрское издание Politis писало, что предприниматель фигурирует среди 34 «подозрительных» эпизодов предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции. Подобные случаи происходили в 2008–2012 годах.

Также летом 2023 года стало известно, что из российского гражданства вышел экономист Андрей Мовчан, покинувший Россию в 2020 году и переехавший с семьей в Великобританию. До этого он подтверждал, что у него есть гражданство Кипра.

31 января Министерство финансов США сняло санкции с российского предпринимателя Алексея Фисуна, который входил в руководство Совкомбанка. После начала СВО Центробанк РФ разрешил кредитным организациям не раскрывать актуальный состав акционеров.