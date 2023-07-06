Великобритания сняла санкции с экс-первого зампреда Сбербанка Британия исключила из санкционного списка бывшего зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Лев Хасис

Бывший первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис исключен из британского списка санкций в отношении России и ее граждан, говорится на сайте Минфина Соединенного Королевства. О причинах такого решения британских властей не сообщается. Хасис покинул правление банка 15 февраля 2022 года.

Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Лев Аронович Хасис, — говорится в документе.

В марте Министерство финансов США исключило из санкционных списков ряд дочерних структур Сбербанка. Всего из-под рестрикций вывели четыре организации — все они зарегистрированы в Казахстане. А в феврале Вашингтон снял санкции с экс-«дочки» «Сбера», которая находится в Казахстане. Решение было принято в связи с тем, что организация перестала принадлежать компании и перешла во владение холдинга «Байтерек».

Евросоюз в свою очередь в феврале отменил санкции против бывшего губернатора Севастополя и экс-замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова. До этого политик подавал иск в европейский суд с требованием исключить его из санкционного списка, в который он был занесен еще в 2017 году.