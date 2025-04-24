Великобритания смягчила санкции в отношении одной страны Лондон удалил из санкционного списка Минобороны и МВД Сирии

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Великобритания исключила МВД и Минобороны Сирии из санкционного списка, следует из опубликованного на сайте Минфина Соединенного королевства документа. Также из санкционного списка исключены телерадиовещательная госкомпания ORTAS, телеканалы Sama TV и Cham Press TV, газета Al Watan.

Следующие позиции были исключены из консолидированного списка, на них больше не распространяется действие мер по замораживанию активов: Министерство внутренних дел, Министерство обороны, — говорится в документе.

В декабре прошлого года антиправительственные силы стремительно захватили Дамаск, что привело к оставлению Башаром Асадом поста президента. Утром 8 декабря он вылетел из сирийской столицы. Вечером стало известно, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву, где получил убежище.

В конце марта президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о формировании правительства созидания и перемен. По его словам, новый кабинет министров поведет страну к реконструкции и реформам. Выступая на торжественной церемонии, проходившей во дворце Каср аш-Шааб, глава государства подчеркнул, что страна вступает в новый исторический период на пути к лучшему будущему.