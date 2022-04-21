Великобритания расширила санкции против России

Здание на берегу Темзы в лондонском районе Вестминстер, где проходят заседания британского парламента

Власти Великобритании внесли в санкционный список из-за событий на Украине ещё 26 физических и юридических лиц из России, сообщается на сайте правительства Соединённого Королевства. В нём оказались официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко и глава РЖД Олег Белозёров.

Под рестрикции попали также врио главы МЧС Александр Чуприян, первый заместитель начальника Генштаба Николай Богдановский и командующий Силами специальных операций РФ Валерий Флюстиков.

Все активы попавших под санкции будут заморожены, также им запрещён въезд в Великобританию.

Ограничительные меры со стороны Великобритании приняты также в отношении концерна «Калашников», ЦНИИмаша, НИТИ им. Александрова, производственного предприятия «ПРОМТЕХ-Дубна».

Ранее Bloomberg сообщило, что правительство Великобритании планирует принять новый пакет санкций в отношении России уже на этой неделе. Как писало агентство, под рестрикции могут подпасть российские олигархи и их приближённые, военные, а также лица и организации, которые занимаются «распространением дезинформации».

В санкционный список Великобритании в отношении России, с учётом ограничений, объявленных до начала военной спецоперации на Украине, уже входят более 1300 человек, компаний и банков.