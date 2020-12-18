Великобритания расширила санкции против властей Белоруссии

https://static.news.ru/photo/49588566-870a-11e9-8959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manuel Romano/Global Look Press

Правительство Великобритании приняло решение о расширении санкций против властей Белоруссии. Под ограничения попали 29 человек и семь компаний.

Среди граждан, включённых в санкционный список, глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, генеральный прокурор Андрей Швед, министр информации Игорь Луцкой и заместитель премьер-министра Анатолий Сивака. Таким образом, Лондон присоединился к санкциям, введённым ранее Европейским союзом.

Кроме того, в Лондоне заморозили британские счета главы государственной Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, председателя облисполкома Гродно Владимира Караника, близких к президенту Александру Лукашенко предпринимателей Александра Шакутина и Николая Воробья. Также британским компаниям запретили вести бизнес с компаниями «Агат — электромеханический завод», «Синезис», Dana holdings, Минским заводом колёсных тягачей, «Белтехэкспортом», ОАО «140 ремонтный завод», а также с госучреждением «Главное хозяйственное управление», передаёт ТАСС.

В Белоруссии в начале августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным, победу на них в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. С тех пор до настоящего времени в стране не утихают акции протеста. Их участники уверены, что итоги выборов сфальсифицированы, победу в них на самом деле одержала Светлана Тихановская. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

В ЕС белорусские выборы назвали недемократичными и нелегитимными. В октябре ЕС ввёл санкции против 40 чиновников республики и силовиков. В ноябре они были расширены. Под их действие попали Лукашенко и его сын Виктор.

Как писал NEWS.ru, третий пакет санкций ЕС принял 17 декабря. Под них попали глава верхней палаты парламента РБ Андрей Швед, генеральный прокурор Андрей Швед, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, а также министр связи и информации Игорь Луцкой и ещё ряд высокопоставленных чиновников. Кроме того, в список попали семь организаций.