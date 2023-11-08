Великобритания расширила антироссийский санкционный список Великобритания расширила санкции против России на 29 позиций

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Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 29 позиций, сообщили в правительстве страны. В частности, Лондон ввел рестрикции против директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, компании «Красцветмет», Уральской горнодобывающей компании, золотодобывающих компаний Nord Gold и Highland Gold Mining и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Сообщается, что Великобритания ввела санкции в отношении Российской национальная перестраховочная компания, компании Parаmount Energy & Commoditiеs, Paloma Precious, Fly Bridgе и 20 физических лиц. Среди них - лица, связанные с упомянутыми компаниями, супруга предпринимателя Алексея Мордашова Марина, швейцарский гражданин Франсуа Морон, бизнесмены Владислав Свиблов и Константин Струков. Все их активы в случае обнаружения в Великобритании будут заморожены, въезд на территорию страны запрещен.

До этого стало известно, что Минфин США расширил санкционный список, внеся в него российские организации и ряд физических лиц. В частности Вашингтон ввел санкции против российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке беспилотника-камикадзе «Ланцет». Кроме того, в список попали АФК «Система», ФАУ «Роскапстрой» и ряд банков, в числе которых Абсолют Банк, Почта Банк и «Русский стандарт».