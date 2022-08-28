Стало известно, как долго Великобритания сможет помогать Украине Sunday Times: Великобритания прекратит финансовую поддержку армии Украины к концу года

Фото: vk.com/milpho

Финансовая поддержка украинской армии со стороны Великобритании закончится к концу года, поскольку страна исчерпает средства, выделенные для этих целей. Об этом сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в британском Минобороны.

В Великобритании заканчиваются запасы оружия, которые она может поставить Украине. Реальное положение вещей заключается в том, что финансовый вклад Соединенного Королевства к концу года иссякнет, — говорится в публикации.

Отмечается, что новому премьер-министру Великобритании, который придет на место подавшего в отставку Бориса Джонсона, будет необходимо принять решение, насколько помощь Украине целесообразна при текущей экономической обстановке.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Борис Джонсон одобрил предоставление нового крупного пакет помощи Киеву в размере $63,7 млн, который включает 850 микродронов Black Hornet, ракетные системы и две тысячи других беспилотников. По его словам, это поможет улучшить возможности по дальнему обнаружению целей.

Во время визита на Украину политик отрицательно высказался о возможности переговоров Киева с Москвой в попытках нормализовать отношения. Он назвал невозможным обсуждение вопросов «с медведем, который ест твою ногу».