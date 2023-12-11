Великобритания поставит на Украину два минных тральщика МО Британии: Киев закупит два минных тральщика для безопасности на море

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Великобритания поставит два корабля-тральщика типа Sandown на Украину с целью улучшения безопасности в Черном море, сообщили в британском Министерстве обороны, передает ТАСС. Эти суда будут приобретены у Великобритании с помощью экспортно-кредитного агентства. Планируется создание новой морской коалиции совместно с Норвегией для оказания военно-морской помощи Киеву.

Британские власти надеются, что эти поставки помогут Украине развивать экспорт через Черное море. Представители Минобороны подчеркивают, что это часть долгосрочной поддержки для приведения Военно-морских сил Украины в соответствие с западными стандартами и укрепления сотрудничества с НАТО.

В ведомстве также отметили, что новая коалиция будет обучать представителей украинских морских сил быстрому реагированию в Черном море и повышению боеготовности морской пехоты для защиты береговых районов. Соглашения были достигнуты на встрече контактной группы по обороне Украины под руководством США. Британское и норвежское ведомства также упомянули, что они уже обучили сотни украинских морпехов.

Ранее супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что украинцам грозит смертельная опасность, если Запад не продолжит оказывать финансовую поддержку. Первая леди Украины сказала об этом на следующий день после того, как сенаторы-республиканцы заблокировали проект о помощи Киеву на сумму более $60 млрд.