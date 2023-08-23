Великобритания поможет Украине покупать ядерное топливо Reuters: Великобритания поможет Украине покупать ядерное топливо на $245 млн

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Лондон предоставит Киеву гарантии на закупку ядерного топлива у западных производителей на сумму $245 млн, сообщил Reuters министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс. Он отметил, что такие гарантии позволят доставлять топливо на Украину в обход российских компаний.

Великобритания будет гарантировать Украине сделку по экспортному финансированию на сумму 192 миллиона фунтов стерлингов (245 миллионов долларов — NEWS.ru) для закупки ядерного топлива у производителей, в том числе британских компаний, — сказал Шаппс.

По его словам, одним из источников доставки ядерного топлива на Украину станет компания Urenco, которая базируется в Великобритании.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщало, что страна рассчитывает через три года наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций. Предполагается, что оно заменит российское топливо, в том числе на европейском рынке.

В ведомстве добавили, что Украина в сотрудничестве с американской компанией Westinghouse уже начала производство составных частей топливных сборок ВВЭР-1000, а также планирует запустить производство сборок для реакторов ВВЭР-440. В 2023 году Украина намерена завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году — головок для тепловыделяющих сборок.