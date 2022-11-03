Великобритания перестанет оказывать услуги по транспортировке нефти из РФ Минфин Британии: Лондон с 5 декабря перестанет оказывать услуги по транспортировке нефти из России

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Великобритания с 5 декабря перестанет оказывать услуги по транспортировке российской нефти, сообщил английский министр финансов Джереми Хант. По его словам, речь идет о страховании, брокерских услугах и перевозке топлива. Он считает, что таким образом Россия будет получать меньше средств и не сможет вкладывать их в военную операцию на Украине, передает Reuters

Мы запретили импорт российской нефти в Великобританию и добились значительных успехов в его полном отказе. Эта новая мера продолжает крутить винты на путинской военной машине, из-за чего ему становится еще труднее получать прибыль от своей незаконной войны, — говорится в его сообщении.

Ранее экс-министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства Квази Квартенг сообщал, что Великобритания существенно сократила объемы импорта энергоресурсов из России. Он отметил, что ввоз газа снижен на 75%, а нефти — на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Министр признал, что вопреки «граду санкций» Москве удается сохранять контроль над газовыми поставками и использовать это в качестве оружия. Он добавил, что Британия, несмотря на сокращение импорта, зависит от ситуации на газовом рынке и уязвима, поскольку не контролирует данный сегмент.