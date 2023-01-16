Великобритания передаст Украине бронетранспортеры Bulldog

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Starstreak

Лондон передаст Киеву бронетранспортеры Bulldog, сообщил глава Минобороны Британии Бен Уоллес. По словам министра, Украина также получит беспилотники, переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak и управляемые ракеты GMLRS. Уоллес полагает, что поставки вооружения помогут ВСУ изменить ход конфликта на Украине, передает ТАСС.

Еще сотни единиц бронированной техники будут отправлены на Украину, включая Bulldog, — сказал министр.

Ранее газета The Independent со ссылкой на источники на Даунинг-стрит сообщила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке на Украину танкового батальона. По их данным, вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Британия отправит еще восемь танков.

Также стало известно, что власти Германии в ближайшее время обнародуют решение по вопросу поставок танков Leopard Украине, с высокой долей вероятности оно будет одобрено. Власти ФРГ, предположительно, дадут ответ до заседания контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в Рамштайне, запланированного на 20 января.