Великобритания передала Украине новую партию высокоточных ракет

Фото: Сержант Лаура Бибби/wikimedia

Ракета Brimstone

Минобороны Великобритании сообщило в Twitter о поставках на Украину новой партии высокоточных ракет Brimstone 2. Представители британского Минобороны отметили, что поставки проходят в соответствии с планом, принятым в рамках военной поддержки Киева.

Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России, — говорится в сообщении.

Ракеты Brimstone 2 оснащены лазерной системой самонаведения, запускаются ВВС Великобритании с истребителей Tornado и Typhoon и способны поразить цель на расстоянии 60 км. При этом в ВСУ в качестве мобильных пусковых установок используют наземный транспорт, что снижает дальность полета снарядов с 60 до 12 км. Стоимость одного боеприпаса оценивается в $207 тысяч.

Ранее газета The Times со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса сообщила, что Британия передаст Украине три вертолета Sea King. Это будет первая поставка Соединенным Королевством Киеву пилотируемых летательных аппаратов.

Вертолеты Westland WS-61 Sea King широко применялись во время Фолклендской войны, войны в Персидском заливе, в ходе Балканского конфликта и войны в Ираке. Стоимость одной военной машины достигает порядка 5 млн фунтов (около $6 млн).