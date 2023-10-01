Великобритания отправила в Польшу истребители Typhoon

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Великобритания передала Польше истребители Eurofighter Typhoon по просьбе друзей, сообщил министр обороны королевства Грант Шэппс на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере. По словам главы ведомства, данное решение было принято для обеспечения безопасности республики в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 15 октября, передает ТАСС.

Шэппс уточнил, что истребители приземлились в Польше, пока он выступал на съезде. По словам министра обороны, соответствующий шаг станет «мощным сигналом» и докажет приверженность Великобритании поддержке союзника по НАТО. Это делается на фоне «высокой угрозы российского вмешательства», уточнил глава ведомства. Количество переданных истребителей он называть не стал.

На съезде партии Шэппс также сообщил, что британские военнослужащие планируют подготовить более 50 тысяч украинских военных к концу 2023 года. По его словам, в первую очередь речь идет о пилотах истребителей F-16. Обучение военных началось еще задолго до начала конфликта Украины и России, добавил он.

Известно, что с 2015 по 2023 год Великобритания в рамках операции Orbital подготовила 22 тысячи украинских военнослужащих. Соответствующая программа была свернута незадолго до начала специальной военной операции России.