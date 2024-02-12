Великобритания отправила России оборудования на $100 млн The Times: Великобритания поставила России ключевое оборудование на $100 млн

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Великобритания поставила России ключевое оборудование на $100 млн, пишет The Times. По данным газеты, речь идет в том числе о полупроводниках и дронах. При этом авторы статьи отмечают, что данная сумма отражает, насколько сильно упал товарооборот между странами.

Эта цифра отражает резкое сокращение товарооборота между Россией и Великобританией по сравнению с 2022 годом, когда было экспортировано важнейших компонентов на сумму около $770 млн, — пишет издание.

Поставки из Соединенного Королевства пришлись на январь — октябрь прошлого года. По данным газеты, в российском оружии присутствуют 28 британских компонентов и 2000 — американских. По информации издания, поставки из королевства в Россию идут через третьи государства.

Ранее директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников сообщил, что за девять месяцев 2023 года поставки сжиженного природного газа из России во Францию выросли на 41% в годовом выражении. Дипломат отметил, что крупнейшим пунктом приема российских поставок стал терминал в Монтуар-де-Бретань. В 2022 году в него поступило 1,68 млрд кубических метров газа, в первом полугодии 2023 года — 0,89 млрд кубических метров СПГ. Крупнейшим покупателем российского газа в мире остается Китай.