Фото: Castello-Ferbos/Godong/Global Look Press

Пресс-служба мэрии Вены сообщила о госпитализации бортпроводницы из Китая. Уточняется, что у девушки подозрение на заболевание коронавирусом. Китаянка несколько дней назад могла посещать город Ухань.

Стюардесса — гражданка Китая, она находится в Вене с 24 января, была госпитализирована с подозрением на симптоматику гриппа в четвёртое медицинское отделение венской больницы имени кайзера Франца Иосифа. Мы не...