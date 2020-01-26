Благотворительные компании из города Бристоль открыли в Англии комнату для употребления наркотиков. В этом месте зависимые смогут безопасно употреблять героин и кокаин.
С помощью такого необычного способа врачи стремятся снизить вред от употребления наркотических препаратов.
Люди делают себе уколы, давайте позволим им делать это максимально безопасно, и пока они пользуются нашими услугами, мы можем поговорить с ними о том, как им можно избавиться от зависимости, — цитирует организаторов РЕН ТВ.
Проект также поддержали родители детей, которые погибли от передозировки наркотиками. На данный момент законность таких комнат не признана официальными властями страны.
Как ранее писал NEWS.ru, полицейским удалось задержать курьера сервиса «Яндекс.Еда», который разносил наркотики. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него 28 граммов мефедрона.