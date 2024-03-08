Британская армия столкнулась с острым дефицитом бюджета Британия столкнулось с крупнейшим дефицитом бюджета на военные закупки за 12 лет

Фото: Sgt. Alex Soliday/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны Великобритании столкнулось с катастрофической нехваткой бюджета на закупку и обслуживание военного имущества, следует из отчета комитета парламента страны по контролю расходов бюджетных средств. В плане британского Минобороны по распределению бюджета на 2023–2033 годы обнаружили дефицит как минимум в 16,9 млрд фунтов.

Согласно обновленному отчету военное ведомство выделило финансирование в размере 288,6 млрд фунтов для текущего плана на ближайшие 10 лет. Однако прогнозируемые затраты выросли до 305,5 фунтов млрд, из-за чего образовался дефицит в 16,9 млрд фунтов.

Это самый большой разрыв в доступности средств среди всех 12 планов, опубликованных Министерством обороны на сегодняшний день, — говорится в публикации.

Рост затрат на военные нужды британское Минобороны объяснило инфляцией и неблагоприятной динамикой валютных курсов. В парламенте Соединенного Королевства убеждены, что рост расходов связан с инвестициями в ядерную отрасль. Комитет призвал ведомство быть готовым предоставить военные программы, которые пойдут под сокращение, если финансирование не увеличится.

Ранее начальник Генштаба Британии Патрик Сандерс заявил, что недостаточно финансируемые Вооруженные силы королевства могут быть неспособны для ведения боевых действий за рубежом. Генерал выразил опасения, что британская армия останется ориентированной только на свою территорию.