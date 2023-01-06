Великобритания не оценила идею России о перемирии на Рождество

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look

Рождественское перемирие, о котором объявила Россия, не приблизит мирное разрешение конфликта, написал в своем Twitter глава британского МИД Джеймс Клеверли. Он добавил, что Украина уже отказалась от предложения Москвы.

Тридцатишестичасовое прекращение российских атак никак не приблизит перспективы мира, — подчеркнул Клеверли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия, которое ранее объявила Россия. Он назвал это прикрытием для усиления российских позиций. Он также добавил, что Россия намерена использовать перемирие для передышки, чтобы потом продолжить боевые действия с новыми силами.

В подобном ключе высказались и в Евросоюзе. Там заявили, что не доверяют объявленному Россией прекращению огня на Украине в честь Рождества. Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что в Европе хотели бы видеть более конкретные действия для окончания конфликта.

5 января министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Режим будет введен в действие с 12:00 6 января и продлится до конца 7 января в соответствии с поручением Владимира Путина.