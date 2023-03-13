Россию признали главной угрозой одной из европейских стран Великобритания назвала противодействие России главным приоритетом новой стратегии обороны

Фото: Министерство обороны РФ

Великобритания назвала противодействие геополитической угрозе со стороны России главным приоритетом своей новой стратегии внешней политики и обороны, сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства. В документе говорится о «фундаментальном риске» для безопасности Европы, который представляют действия РФ.

Доклад отражает несколько приоритетов в борьбе с угрозами. <...> Самый главный — это противодействие фундаментальному риску для европейской безопасности со стороны Москвы, — говорится в тексте.

В документе отмечается, что риски для безопасности и экономики усилились из-за конфликта на Украине. Среди приоритетных задач также названо укрепление экономической безопасности и технологического потенциала Великобритании перед лицом угрозы со стороны Китая.

Документ предполагает выделение £5 млн на восполнение запасов боеприпасов, модернизацию британского ядерного арсенала, а также финансирование нового этапа программы AUKUS, — совместного проекта Британии с Австралией и США по созданию по созданию подводных лодок.

Ранее «противодействие российской угрозе» также назвали целью перевооружения армии в Польше. В 2023 году страна-член НАТО планирует повысить расходы на оборону до 4% ВВП.