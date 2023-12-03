Великобритания направила разведывательные самолеты в сектор Газа Британские разведывательные самолеты будут искать заложников в секторе Газа

Фото: gov.uk

Минобороны Великобритании направило разведывательные самолеты в зону конфликта на территории сектора Газа для поиска заложников, сообщается на сайте военного ведомства страны. При этом в министерстве заверили, что воздушные суда не будут нести вооружения.

Самолеты наблюдения не будут нести вооружения и не будут выполнять военные функции. Перед ними будет поставлена задача исключительно по обнаружению заложников, — говорится в сообщении.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила информацию о передаче 30 ноября шести израильских заложников Красному Кресту. Уполномоченные должностные лица сообщили семьям, что их близкие вернулись в домой.

В канцелярии израильского премьера добавили, что общее число освобожденных заложников теперь составляет 110 человек. Среди освобожденных оказалась Сапир Коэн, которая является невестой Александра Труфанова, имеющего российское и израильское гражданства и остающегося в заложниках в Газе. 30 ноября ХАМАС освободило Ирину Татти и Елену Труфанову, которые приходятся ему бабушкой и мамой. Они также имеют гражданство РФ.

До этого член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что сторонники палестинских религиозных радикалов планируют освободить нескольких граждан РФ. Он добавил, что это произойдет вне рамок сделки о перемирии, а в знак признательности президенту России Владимиру Путину.