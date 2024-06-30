Великобритания начнет расследование о «вмешательстве России» в выборы Правящая партия Великобритании потребовала изучить «вмешательство РФ» в выборы

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Председатель Консервативной партии Ричард Холден обратился к правительству и советнику премьера по национальной безопасности Тиму Барроу с требованием провести проверку относительно информации о «вмешательстве России» в выборы в Великобритании, сообщает The Times. Поводом стали утверждения телеканала ABC о группе аккаунтов, пытающихся повлиять на избирательную компанию.

Эти разоблачения показывают реальную опасность, с которой сталкивается наша демократия в этом нестабильном мире <...>, это вызывает серьезную обеспокоенность во время избирательной кампании, — отметил британский вице-премьер Оливер Доуден.

Как сообщал ранее ABC, аккаунты, о которых идет речь, критиковали помощь Украине, а также выражали поддержку партии Reform UK Найджелу Фараджу. Телеканал пришел к выводу, что они связаны с Кремлем.

Ранее сообщалось, что гражданина России задержали в Черногории по запросу американских властей. Как сообщил вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, россиянина подозревают во вмешательстве в выборы США. Никаких уведомлений в посольство России в Черногории не поступало.