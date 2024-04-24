Великобритания может отказаться от еще одного ресурса из России Парламент Великобритании выступил за ограничение импорта российского титана

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Великобритания должна ограничить поставки титана из России, считает член Палаты общин парламента Великобритании Дрю Хендри. В своем обращении к британскому правительству, которое есть в распоряжении Lenta.ru, он попросил провести анализ преимуществ для страны от такого решения.

Спросить госсекретаря по делам бизнеса и торговли [Кеми Баденок], какую оценку дало ее ведомство потенциальным преимуществам включения титана в список металлов, подпадающих под санкции в случае, если они происходят из России, — говорится в письме Хендри.

Парламентский заместитель министра Алан Мак, комментируя предложение Хендри, напомнил, что после нефти и газа металлы являются крупнейшим экспортным товаром РФ. При этом чиновник не стал высказываться о перспективах санкционной политики Британии, так как это могло бы «снизить ее воздействие».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страны Евросоюза единогласно поддерживают усиление санкций в отношении России. По его словам, члены объединения также намерены вводить новые меры, способствующие борьбе с обходом ограничений.

Он также назвал приоритет Евросоюза, которым, по его словам, является военная поддержка Украины. Он отметил, что речь идет как о поставках боеприпасов, так и о совместном производстве оружия на территории страны.