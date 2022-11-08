Великобритания испытала лазерное оружие Dragon Fire

Фото: youtube.com/c/LeonardoCompany

Правительство Великобритании сообщило об испытании лазерного оружия дальнего действия Dragon Fire. Тесты оружия высокой мощности проводились в лаборатории оборонной науки и технологий Министерства обороны (Dstl) в Портон-Дауне. Испытание стало кульминацией совместных инвестиций Министерства обороны Великобритании и промышленности на сумму около 100 млн фунтов стерлингов.

Эти успешные испытания являются последним шагом в ускорении доставки суверенного британского лазерного оружия направленного действия ( LDEW ). Благодаря совместной работе MBDA, Leonardo, QinetiQ и Dstl Великобритания находится в авангарде исследований и технологий в области лазеров, — заявил управляющий и исполнительный директор группы инженеров MBDA в стране Крис Аллам.

Сотрудники лаборатории также поделились кадрами с места испытаний.

Ранее корабль ВМС США Portland провел испытание лазерного оружия, выстрелив из демонстрационной системы в Аденском заливе. В результате была успешно поражена учебная цель на неподвижной поверхности. Такую систему можно использовать для противодействия катерам-беспилотникам с бомбами, которые используют в Красном море йеменские хуситы.

В мае текущего года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявлял, что ВС России собираются использовать лазерные комплексы «Задира» в ходе боевых действий на Украине. По его словам, данные установки способны поражать врагов на расстоянии до пяти километров.