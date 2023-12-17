Великобритания и ФРГ выступили за перемирие между Израилем и Палестиной

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Главы МИД Великобритании и ФРГ Дэвид Кэмерон и Анналена Бербок выступили за устойчивое перемирие между Израилем и Палестиной, что продемонстрировали в статье, опубликованной изданием The Times. Министры считают, что Израиль имеет право добиваться разгрома движения ХАМАС в ответ на вылазку его радикалов 7 октября.

Никто из нас не хочет стать свидетелем того, как этот конфликт продлится хоть на секунду дольше, чем это необходимо. Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы проложить путь к устойчивому перемирию, которое приведет к устойчивому миру. Чем раньше это произойдет, тем лучше — в этом есть насущная необходимость, — указали Кэмерон и Бербок.

Они отметили, что «слишком много мирных граждан были убиты», и назвали целью Израиля «мир, который продлится дни, годы, поколения». Министры выступили, за «перемирие, но только если оно будет устойчивым».

Ранее сообщалось, что сотрудник Министерства иностранных дел Франции погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Трагический инцидент произошел в среду, 13 декабря. По данным МИД, под удар попал дом в Рафахе, где дипломата приютил коллега из генерального консульства Франции. В здании также находились «двое других коллег и члены их семей». В результате обстрела погибли еще десять человек. Отмечается, что погибший работал во французском МИД с 2002 года.