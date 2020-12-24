Великобритания и Евросоюз сохранят безвизовый режим

https://static.news.ru/photo/25a8aebe-460a-11eb-8c9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tim Ireland/XinHua/Global Look Press

Договор ЕС и Великобритании об отношениях после Brexit предусматривает сохранение безвизового режима, а также свободной торговли и сбалансированного доступа к рынкам и морским ресурсам. Об этом рассказал главный участник переговоров по Brexit от Евросоюза Мишель Барнье.

Соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам, — приводит ТАСС слова Барнье.

Великобритания и Евросоюз обеспечат своим гражданам равный доступ к социальным системам. При этом Барнье выразил сожаление, что Соединённое Королевство не согласилось на создание общих позиций по внешней и оборонной политике, поддержав только синхронизацию санкционных режимов. Кроме того, в отдельных случаях Лондон сможет вводить односторонние санкции и без согласования с Брюсселем.

Как писал NEWS.ru, участникам переговоров по Brexit удалось согласовать торговое соглашение между Великобританией и Евросоюзом. Это значит, что жёсткий выход из ЕС, чреватый катастрофой для британской экономики, отменяется. До последних дней в возможность заключения сделки мало кто верил, ведь раунд за раундом переговоров оканчивались безрезультатно.