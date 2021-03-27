Великобритания и ЕС могут заключить соглашение о вакцинах от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d88cb0ec-8efe-11eb-8e7d-96000091f725_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/LaPresse/Global Look Press

Великобритания в ближайшее время может заключить с Евросоюзом соглашение о вакцинах от коронавируса. Как сообщает The Times, в случае подписания договорённости будет устранена угроза прекращения поставок из ЕС в Великобританию вакцины Pfizer-BioNTech.

Британское правительство, согласно соглашению, откажется в пользу Евросоюза от части поставок из Голландии вакцины AstraZeneca.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности введения запрета на экспорт вакцины от AstraZeneca из Евросоюза, поскольку компания поставила в страны сообщества только часть согласованных ранее объёмов. Так, в первом квартале 2021 года AstraZeneca поставила в страны ЕС лишь 30% оговорённого количества препарата.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал попытки Брюсселя препятствовать поставкам препаратов от COVID-19 контрпродуктивными.

Как сообщал NEWS.ru, в Великобританию из Евросоюза было экспортировано более 10 миллионов доз вакцины, однако лишь небольшая часть этого объёма связана с вакциной AstraZeneca. При этом осведомлённый источник сообщил, что собственные контракты между Евросоюзом и компанией-производителем не соблюдаются. Поэтому дозы препарата, производимые на предприятиях AstraZeneca в Европе, будут использоваться только для поставок в ЕС.