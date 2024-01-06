Великобритания готовит закрытое досье на Трампа на случай переизбрания inews: Лондон собирает секретное досье по политическим позициям Трампа

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Власти Великобритании собирают досье по политическим позициям экс-президента США Дональда Трампа, сообщает британское издание inews. Источник рассказал журналистам, что это делается на случай, если его переизберут на второй срок.

Как объяснил информатор, второе президентство Трампа может повлиять на Великобританию в ряде областей. Тогда будут нужны планы действий для защиты от «угроз безопасности», связанных со вступлением республиканца на пост.

Дипломаты МИД отвечают за составление папки о Трампе, в которой подробно излагаются его последние позиции по ключевым вопросам, затрагивающим Великобританию, таким как конфликт на Украине, тема Ближнего Востока и международная торговля, — отметил собеседник издания.

Ранее Трамп заявил, что у США большие неприятности, потому что американский президент Джо Байден, будучи абсолютно некомпетентным, вынужден иметь дело с Россией и Китаем. По словам республиканца, нынешний американский лидер, ко всему прочему, является угрозой демократии. При этом Трамп не преминул намекнуть на состояние здоровья Байдена, который часто запинается и заикается на публике, поэтому тоже демонстративно сбился на последнем слове.

До этого Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн Шенны Беллоуз, которым его не допустили к предварительным выборам республиканцев в регионе. Согласно документам суда, политик требует отменить решение госсекретаря штата, допустить его к праймериз и отказаться от дальнейших попыток помешать ему участвовать в выборах.