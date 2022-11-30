Мантуров, Памфилова и Гостев попали под британские санкции Великобритания добавила 22 физлица в список санкций против России

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Великобритания добавила 22 физлица в список антироссийских санкций, следует из документа, опубликованного на сайте МИД Соединенного Королевства. Под рестрикции попали, в частности, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, директор ФСИН Аркадий Гостев, глава ЦИК Элла Памфилова, а также председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров. Санкции введены против официальных лиц, которые «принуждали и подталкивали» к проведению мобилизации в России.

Сегодня мы ввели санкции против лиц, которые организовали эту воинскую повинность, отправив тысячи российских граждан, — приводятся в тексте слова министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли.

Кроме того, в санкционный список включены пять военных комиссаров российских регионов, в том числе военный комиссар Москвы Игорь Егоров.

Рестрикции также затронули 10 губернаторов. Среди них губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Омской области Александр Бурков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Архангельской области Александр Цибульский, руководитель Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, глава Дагестана Сергей Меликов и глава Калмыкии Бату Хасиков.

Всем вышеназванным лицам запрещен въезд в Великобританию. Их счета и активы на территории королевства при наличии будут заморожены.

На текущий момент под санкциями Великобритании находятся более 1200 граждан России и свыше 120 предприятий.

В начале ноября британское правительство ввело ограничительные меры против бывших руководителей горно-металлургической компании Evraz Group Александра Фролова и Александра Абрамова. Помимо этого, санкции были приняты в отношении гендиректора «Татавтодора» Айрата Шаймиева и гендиректора компании «Таиф» Альберта Шигабутдинова.