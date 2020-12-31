AstraZeneca будет поставлять в Британию 2 млн доз вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b3f6d512-4cd4-11eb-afb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Wagne/Global Look Press

Два миллиона доз вакцины против коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, будут поставляться в Великобританию еженедельно к середине января. Уже на следующей неделе будет готов миллион доз препарата, заверил представитель команды — разработчика препарата.

После этого, отметил он, предполагается «достаточно быстро нарастить темпы», чтобы достичь отметки в два миллиона доз в неделю к третьей неделе января. К концу апреля разработчики пообещали «десятки миллионов доз оксфордской вакцины», передаёт The Times.

Вместе с тем представители компании разочарованы темпами производства вакцины в Британии. За это ответственны несколько подрядчиков — компании в Оксфордшире и Стаффордшире, а также фирма на территории Нидерландов. Потом препарат разливают по отдельным ёмкостям на предприятии в британском Рексеме и на заводе в Германии.

По словам экспертов, цепочка поставок вакцины непрочная, а потеря хотя бы одной партии доз станет «значительным препятствием».

Ранее учёные Лондонской школы гигиены и тропической медицины заявили, что для предотвращения жёсткой третьей волны коронавируса Британия должна еженедельно вакцинировать по два миллиона человек. При этом в королевстве должны соблюдаться карантинные ограничения.

В конце декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что страна заказала 100 млн доз вакцины разработки Оксфорда и AstraZeneca. Этого, по его словам, будет достаточно для иммунизации всего населения.

30 декабря правительство Великобритании приняло рекомендацию Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения и разрешило использование на территории страны вакцины от AstraZeneca и Оксфордского университета. Начало вакцинации населения этим препаратом запланировано на 4 января.

В AstraZeneca заявляют , что разработанная компанией вакцина имеет эффективность в 90% при определённом методе дозирования — когда первая прививка вводится в два раза меньшей дозировке, чем вторая. При введении двух одинаковых доз эффективность была на уровне 62%. Учёные считают, что первая уменьшенная доза настраивает организм на более выраженную иммунную реакцию.

В целом национальная программа вакцинации стартовала в Великобритании 8 декабря. Более 600 тысяч человек получили препарат, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech. Первыми вакцинировали граждан из групп риска — медицинских и социальных работников, людей старше 80 лет и обитателей домов престарелых.

При этом британские учёные выявили новый штамм COVID-19 и сообщили, что новая вариация вируса может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. Он доминирует в британской столице. Власти Великобритании объявили о вводе самых жёстких ограничений из-за коронавируса на большую часть территории страны.

Выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована уже во многих странах. Поэтому власти некоторых государств, в том числе России, ограничили авиасообщение с Великобританией или вовсе закрыли границы.

В общей сложности в королевстве зафиксировано свыше 2,54 млн случаев инфицирования. Таким образом, Великобритания стала шестой страной в мире, преодолевшей отметку 2,5 млн инфицированных, после США, Индии, Бразилии, России и Франции, писал NEWS.ru.