Великобритании предрекли «очень тяжелое» время Джонсон: следующие месяцы в Великобритании будут «очень тяжелыми»

Фото: Ruslan Kaniukaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Принявший решение уйти в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предсказал, что следующие месяцы будут «очень тяжелыми» для страны и ее жителей. В статье политика, опубликованной в газете Daily Mail, он назвал грядущие счета за электричество «ошеломляющими». По словам Джонсона, квитанции по оплате счетов за тепло в домах Соединенного Королевства уже страшат многих англичан.

Ближайшие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми. Наши счета за электроэнергию будут ошеломляющими, — написал Джонсон.

Ранее британский журналист и эксперт в сфере экономики Мартин Льюис заявил, что миллионы британцев окажутся на грани смерти из-за резкого скачка цен на энергоносители после того, как национальный регулятор страны Ofgem подтвердил повышение ценового предела до 80%. По его словам, годовой счет среднего домохозяйства с октября увеличился с 1971 до 3549 фунтов.

До этого сообщалось, что биржевая цена на газ в Европе превысила $3300 за одну тысячу кубометров, обновив мартовский ценовой рекорд. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Голландии выросла до $3238,5 за одну тысячу кубометров, или €312,61 за МВтч.