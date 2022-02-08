Великобритания передала Украине ракеты для борьбы с российским флотом

Украина получила от Британии «ракеты для борьбы с российским флотом» в Чёрном море, рассказал в эфире радио «Новое время» украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. Дипломат также сообщил, что британская сторона планирует выстраивать дружеские отношения с Украиной. По этой причине Лондон ранее заключил с Киевом военное соглашение на $2 миллиарда.

В первый раз наши вооружённые силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые будут позволять нам наконец противопоставить что-то русским в Чёрном и Азовском морях, — сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в статье для издания The Times, что власти страны рассматривают возможность отправки истребителей Typhoon и военных кораблей в Юго-Восточную Европу. Таким образом Лондон намеревается усилить защиту государств — союзников по НАТО. Глава кабмина пояснил, что этот план изучается для предотвращения «вторжения» России на Украину.

При этом он уточнил, что дипломатия является наиболее действенным и гуманным способом предотвратить кризис на Украине. По словам Джонсона, согласно Уставу ООН, любая страна имеет право выбирать свою суверенную судьбу.

Также поступила информация, что Украина попросила США разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD для укрепления обороноспособности и на случай «вторжения». Ранее США наладили «воздушный мост» с Украиной, по которому идёт передача грузов военного назначения.