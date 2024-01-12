«Великий марш»: на Западе объяснили зацикленность Зеленского на Крыме Эксперт Меркурис: Зеленский удерживает власть с помощью заявлений про Крым

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает миф о возможности захвата российских территорий, чтобы и дальше удерживать власть, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. По мнению аналитика, политическая карьера украинца сейчас висит на волоске, и все, что помогает ему удержаться на плаву — продолжение боевых действий и громкие заявления о вторжении в Крым.

Если конфликт закончится, если начнутся переговоры, люди придут к нему и скажут: «Если мы ведем переговоры, для чего были все эти сражения, почему погибло столько людей? <...> Ему приходится поддерживать в людях надежду на возможность победы. Сейчас он делает это, заново воскрешая миф о предстоящем «великом марше на Крым», — резюмировал эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы России контролируют небо, поэтому продвижение украинских сил невозможно. По его словам, кроме прочего, ВСУ не хватает оружия и систем противовоздушной обороны. Несмотря на это, по словам украинского лидера, в 2024 году ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма, полуостров и Черное море станут «центром притяжения». Кроме того, ВСУ перейдут к обороне на востоке.

До этого немецкий журналист Хакенсберг предположил, что Вооруженные силы Украины могут попытаться начать новое наступление после получения американских истребителей F-16. По его словам, «мишенью» Киева может стать Крым. Он также добавил, что Норвегия передаст Украине истребители в ближайшие месяцы.