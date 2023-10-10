«Великий иллюзионист»: Шольца обвинили в провале выборов в Баварии Шольца призвали к перезагрузке политики из-за поражения коалиционной партии

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Олаф Шольц

Ответственность за поражение коалиционной партии на выборах в Гессене и Баварии лежит на канцлере ФРГ Олафе Шольце, заявили обозреватели издания Focus. По их мнению, единственным выходом для канцлера и его союзников является полная перезагрузка политики, так как граждан раздражает разница между обещаниями и реальными делами коалиции, а сами члены партийного объединения потеряли друг к другу доверие.

Согласно итогам выборов, партии СДПГ, «Зеленые» и СвДП потерпели поражение на выборах в Баварии и Гессене. Аналитики связывают такие итоги с недовольством населения работой Шольца, которого они называют «величайшим иллюзионистом» в истории страны из-за его безосновательной веры в собственные заявления. По мнению экспертов, сейчас коалиции необходима полная перезагрузка: сначала инвентаризация, затем «рестарт» без каких-либо табу.

Политолог Александр Рар ранее заявил, что основной причиной поражения Социал-демократической партии Олафа Шольца стало резкое снижение благосостояния немцев. По его словам, государство испытывает сложности из-за наплыва беженцев и роста инфляции. При этом правительство страны не может принять эффективные меры для решения этих проблем из-за либеральных принципов, считает Рар.