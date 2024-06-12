«Вел переговоры за спинами»: лидер партии лишился должности перед выборами Лидер французской партии «Республиканцы» Сьотти потерял свой пост

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эрик Сьотти

Бюро французской партии «Республиканцы» приняло решение снять политика Эрика Сьотти с поста председателя, сообщает телеканал BFMTV. Отмечается, что он лишился своей должности всего за 2,5 недели до парламентских выборов. Поводом для исключения Сьотти стали переговоры, которые он вел с партией «Национальное объединение». Он хотел объединить партии для повышения шансов, что вызвало недовольство у бюро.

Эрик Сьотти вел переговоры за спинами своих товарищей и пошел вразрез с линий партии, — заявила генеральный секретарь партии Анни Женевар.

В свою очередь сам Сьотти подчеркнул, что он не признает решение бюро. По его словам, сопартийцы приняли незаконное решение, поэтому он остается председателем «Республиканцев». Отмечается, что он пригрозил своим бывшим товарищам юридическими последствиями.

Председатель партии «Республиканцы» ранее заявил, что ведет переговоры с лидером «Национального объединения» Жорданом Барделлой. Данная партия считается во Франции крайне правой. В беседе с журналистами Сьотти подчеркнул, что сегодня его партия слишком слаба, чтобы противостоять конкурентам на парламентских выборах. По его мнению, «Республиканцам» и «Национальному объединению» нужно прекратить фиктивную борьбу.