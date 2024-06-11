«Ведут переговоры»: ЕС захотел продлить поставки газа из РФ через Украину Bloomberg: в ЕС обговаривают поставки газа из РФ через Украину в 2025 году

Фото: Elena Mayorova/Global Look Pres

Страны и компании в Европе рассматривают возможность продолжения поставок газа через Украину после завершения соглашения с Россией в этом году, передает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Собеседник агентства рассказал, что на этот счет в данный момент идут переговоры между Киевом и представителями европейского правительства.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, представители европейского правительства и компаний ведут переговоры с коллегами на Украине о том, как обеспечить подачу газа в следующем году, — пишет агентство.

В том числе рассматривается вариант, при котором европейские компании могут покупать газ в Азербайджане и перекачивать его в Европу через российские трубопроводы. Такая договоренность, пояснил источник, «позволит Европе избежать затруднений, связанных с покупкой российского газа».

При этом ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявляла, что Евросоюз не заинтересован в продлении поставок российского газа через территорию Украины. Она напомнила, что срок трехстороннего соглашения истекает в конце 2024 года.

Известно, что в марте запасы газа в европейских подземных хранилищах оставались на рекордном уровне, хотя и опустились ниже 60%. Суммарный отбор ПХГ Евросоюза с начала отопительного сезона, как уточнялось, превысил 49 млрд кубических метров.