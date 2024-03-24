В Литве к мемориалу жертвам теракта в «Крокусе» принесли ведро с фекалиями Житель Литвы принес ведро с фекалиями к мемориалу жертвам теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Житель Литвы принес к посольству России в Вильнюсе, где появился стихийный мемориал после теракта в «Крокусе», ведро с фекалиями, сообщил журналист Алексей Стефанов, опубликовавший видео с места событий в своем Telegram-канале. По его словам, акцию устроил Валдас Барткевичюс, организовавший немало провокаций против уехавших из России граждан.

Стефанов отметил, что вчера в нейтральном ключе высказался о литовцах, поскольку власти страны все-таки разрешили нести цветы к посольству РФ. Однако этим воспользовались не только сочувствующие люди, но и провокаторы. При этом журналист подчеркнул, что активист закончил свой перформанс проукраинскими высказываниями.

Да, возлагать цветы к посольству РФ они не запретили, но нашелся вот этот урод, который принес к посольству ведро со своими фекалиями. И поставил его на мемориале. А закончил все заукраинской нацистской кричалкой с поддержкой таких же, как он, нацистов, — написал он.

Ранее папа римский Франциск после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» заявил, что будет молиться за жертв теракта. По его словам, он также будет молиться за то, чтобы Господь изменил сердца тех, кто совершает подобные террористические акции, нарушая запрет на убийства.