«Ведем зачистку территории»: боец «Ахмата» об операции на заводе «Азот» Боец «Ахмата» раскрыл детали операции по зачистке «Азота»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики

Бойцы чеченского специального подразделения «Ахмат» совместно с военными Народной милиции (НМ) ЛНР приступили к зачистке территории химического комбината «Азот» в Северодонецке. Об этом рассказал чеченский военнослужащий по кличке Кот, пишет РИА Новости. По его словам, в ходе операции на химпредприятии военные находят схроны с иностранным оружием и боеприпасами. Кот считает, что это свидетельствует о подготовке к длительной обороне завода со стороны бойцов ВСУ.

Ведем зачистку территории завода. Много находим всего. Последний раз восемь или десять коробок вывезли патронов к трофейному пулемету. Пулемет захвачен, боеприпасы получены, — рассказал Кот.

Чеченец подчеркнул, что внутренняя инфраструктура «Азота» представляет лабиринты со сложной инженерной системой, включающей подземные сооружения.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что наемники из Франции, Польши, Германии и Америки спасались бегством из Северодонецка, бросая вооружение. По его словам, все иностранные военные перешли в Лисичанск.