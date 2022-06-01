«Вечно врать не получится»: Эксперт оценил данные Киева о потерях ВСУ Военный эксперт заявил, что с Зеленского скоро спросят за украинские потери в Донбассе

Фото Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киевской власти начинают задавать все больше вопросов о потерях и президенту Украины Владимиру Зеленскому очевидно в скором времени придется на них отвечать, заявил NEWS.ru военный эксперт Дмитрий Литовкин. По его словам, СБУ элементарно перестало справляться с регулировкой потоков информации о потерях.

Там сейчас идут очень тяжелые бои. Сообщения о погибших военнослужащих украинской армии, в украинских же пабликах, просто зашкаливают. Там на разных местах начинают задавать все больше вопросов и Зеленскому очевидно в скором времени придется на них отвечать… Вечно врать не получится, — сообщил Литовкин.

По его мнению, помимо вопроса о потерях, люди спросят, почему Украина восемь лет вооружала армию, а оказывается, что оружия нет.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что Украина ежедневно теряет в Донбассе порядка 60–100 солдат. Количество раненых составляет около 500 человек в день.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков ранее заявил NEWS.ru об отсутствии стратегического перелома в действиях на Украине, несмотря на потери украинских войск и продвижение российских.