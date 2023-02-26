«Важные отсутствуют»: в Евросоюзе не оценили мирный план КНР по Украине Боррель: ЕС изучит план КНР по Украине, но важных вещей в нем не хватает

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Евросоюз проведет анализ предложений Китая по урегулированию конфликта на Украине, однако уже сейчас очевидно, что в инициативе отсутствует ряд важных моментов. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он также назвал ключевую, на его взгляд, проблему китайского документа. Мнение дипломата опубликовано в его блоге.

Китай представил свой «позиционный документ» по политическому урегулированию. На самом деле это не мирный план, и в основном он повторяет хорошо известные позиции Китая, некоторые из которых мы разделяем, а важные отсутствуют. Мы, конечно, будем его анализировать, но уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что он не очень отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень, — подчеркнул Боррель.

24 февраля китайский МИД опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

В ответ на это президент США Джо Байден заявил, что предложенный Китаем мирный план по Украине не содержит ничего, что было бы выгодно кому-либо еще, кроме России.

В свою очередь политолог Константин Калачев заявил, что предложенный Китаем мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта нереализуем, поскольку ни Киев, ни Москва не готовы жертвовать территориями. Кроме того, он отметил, что КНР не воспринимается как нейтральная сторона, потому что, по всеобщему убеждению, Пекин подыгрывает Москве.