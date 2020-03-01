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Ватикан допустит историков к документам времён Второй мировой войны, связанным с деятельностью понтифика Пия XII, обвиняемого в молчании и непротивлении зверствам нацистов.

Избрание год назад Эудженио Пачелли (мирское имя Пия XII) на Апостольский престол вызвало волну дискуссии и даже критику в адрес главы Римско-католической церкви, особенно со стороны еврейских организаций. Открытием архивов Святой престол надеется развеять наиболее мрачные мифы, связанные с его противоречивой фигурой.

Как сообщает РИА Новости, первыми в архивы Ватикана будут допущены еврейские историки. Им предстоит изучить 120 архивных фондов с 20 тысячами папок. Исследователи получат доступ не только к Апостольскому архиву, но и к хранилищам материалов Государственного секретариата и ряда других ключевых ведомств Римской курии, в том числе, конгрегаций доктрины веры, евангелизации народов и по делам Восточных церквей, а также многих посольств.

В настоящее время для работы с этими документами записались уже более 150 историков из разных стран.

Ранее NEWS.ru писал, что папа римский Франциск продолжает испытывать недомогание, характер которого не раскрывается Ватиканом. Понтифик третий день подряд отменяет публичные встречи и мероприятия. Во время одного из последних появлений папы на публике было заметно, что епископы старались воздержаться от близкого контакта с ним. Они приветствовали понитифика на расстоянии и не стали целовать его кольцо, нарушив такими образом традиционный ритуал.