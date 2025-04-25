Ватикан призвали не руководствоваться идеологией в выборе папы римского Кардинал Стурла призвал конклав при выборе папы римского руководствоваться верой

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Решение конклава по выбору нового папы римского не должно быть идеологическим или принятым под давлением, заявил в беседе с РИА Новости уругвайский кардинал Даниэль Стурла. Он сам намерен поучаствовать в выборах лидера католической церкви.

Голосование на конклаве — это акт веры, — отметил кардинал.

Он добавил, что понтифика нужно выбирать с чувством сильной ответственности. Человек должен подходить своей должности — это главное требование и критерий.

Папа римский, указал Стурла, всегда обладает великой верой. В его обязанности входит уверение своих братьев и сестер в вере. Эта роль была доверена Иисусом одному из 12-ти апостолов — Петру. Приверженцы католической церкви именно его считают первым понтификом.

Также лидер церкви обязан уметь строить общение с разными культурами и народами. Такой человек должен в течение нескольких лет вести святой образ жизни.

Быть центром единства, человеком, на которого все смотрят как на того, кто действительно может сказать слово и направить церковь, — добавил кардинал.

Ранее историк Борис Филиппов предположил, что место покойного папы римского Франциска может занять неевропейский кардинал. Например, претендент из Африки, Азии или Латинской Америки. Он отметил, что на грядущем конклаве нет явного лидера среди кандидатов.