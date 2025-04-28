В Ватикане объявили дату выборов нового папы римского В Ватикане заявили, что выборы нового папы римского пройдут 7 мая

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Собрание кардиналов, на котором будет избран новый папа римский, начнется 7 мая в Ватикане, сообщили в пресс-службе Печати Святого престола. Отмечается, что конклав будет проходить в Сикстинской капелле, в голосовании примут участие 135 кардиналов.

Каждый день проводятся по четыре голосования, для избрания необходимо набрать две трети голосов. Сколько продлится собрание, неизвестно. Предыдущего папу римского Франциска, который умер 21 апреля, избрали за два дня.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что среди кандидатов на пост папы римского есть как хранители традиционных ценностей, так и реформисты. По его оценке, шансы у представителей обоих направлений примерно равны. Борьба за папский престол развернулась между условно либеральным крылом церкви, которое олицетворял Франциск, и консерваторами, чьи позиции ранее представлял Бенедикт XVI.

В свою очередь глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов назвал двух основных кандидатов на понтификат. Речь идет о главе церковной дипломатии и всей бюрократии кардинале Пьетро Паролиен и кардинале Маттео Дзуппи, который в течение нескольких лет был посланником Франциска по миротворчеству в рамках украинского кризиса.