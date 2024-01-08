Ватикан хочет запретить «прискорбную практику суррогатного материнства» Папа римский выступил за запрет суррогатного материнства во всем мире

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Прискорбная практика суррогатного материнства должна быть запрещена во всем мире, заявил папа римский Франциск во время своего обращения к дипломатам. По его словам, ребенок — это дар, а нерожденные дети не должны становиться предметом торговли. Кроме прочего, подобные вещи нарушают достоинство женщины, добавил он. Трансляция выступления велась на сайте Vatican News.

В ее основе лежит эксплуатация ситуации материальной нужды матери. Ребенок — это всегда дар, а не предмет контракта. Поэтому я надеюсь на усилия международного сообщества по запрещению этой практики на всеобщем уровне, — заявил папа римский.

В ходе речи понтифик также выступил против гендерной теории, согласно которой идентичность человека может не совпадать с его биологическим полом. По его словам, это пример «идеологической колонизации», которая стирает стремление к равенству.

Ранее сообщалось, что священнослужители Украинской грекокатолической церкви отказались давать благословение однополым бракам. Таким образом они отвергли изданную Ватиканом декларацию, заявив, что она не имеет силы.