Вассерман рассказал о новом препятствии для «Северного потока — 2»

Из-за того что США не смогли остановить проект «Северный поток — 2», в дело вступил Киев, создав новую группу по противодействию российскому трубопроводу. Об этом «Царьграду» рассказал политический эксперт Анатолий Вассерман.

Я скептически отношусь к идее Киева. Обычно власти Украины занимаются «распилом бюджета». А распилить можно много, другое дело, что результата не будет ни малейшего, но кого это волнует, — отметил эксперт.

Что же касается противодействия реализации второй ветки трубопровода, то тут у Украины ничего не получится, ведь даже США не смогли никак помешать, считает политолог.

Обычно так называемые патриоты из украинских чиновников пытаются извлечь выгоду, пытаясь привлечь деньги в подобного рода проекты. Это, в свою очередь, определённая статья расходов для бюджета, хотя и небольшая. Однако участники противодействующей группы ещё долго смогут извлекать выгоду из своей инициативы, ведь российский трубопровод будет существовать очень долго, резюмировал Вассерман.

Ранее стало известно, что на Украине для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с будущим запуском газопровода «Северный поток— 2», создаётся рабочая группа для наработки соответствующих предложений.