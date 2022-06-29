«Вашингтону никто рукоплескать не будет»: ГД о заявлениях Зеленского Депутат Новиков о заявлениях Зеленского: «Вашингтону никто рукоплескать не будет»

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Владимир Зеленский

В беседе с NEWS.ru член комитета по международным делам Дмитрий Новиков напомнил, за счет каких лозунгов и обещаний в свое время избирался на пост главы государства нынешний президент Украины Владимир Зеленский и почему сейчас не имеет никакого смысла прислушиваться к его словам. Также депутат объяснил, почему невозможно исключить Россию из Совбеза ООН.

Пристально вдумываться в его опусы, в его словесную эквилибристику не вижу никакого смысла. За него голосовали как за анти-Порошенко, как за антибандеровца. Ведь в своих речах он говорил о том, что русский язык должен иметь хождение, что войну в Донбассе надо прекратить, и много других правильных вещей. А в итоге не только «лег» под бандеровскую логику и бандеризированную олигархическую элиту страны, но и сегодня решил продолжать быть политическим и духовным лидером этой публики, — заявил Новиков.

Также депутат объяснил, почему исключение России из Совбеза ООН станет последним днем существования данной организации.

Если ты говоришь, что Россию надо исключить из Совбеза ООН, ты просто должен сказать, что ты в принципе за разрушение всех конструкций, которые сложились, потому что исключение хоть России, хоть Китая, хоть США обрушивает конструкции мироустройства. Но над этим разрушением много кто сейчас работает, и проведение саммита за демократию в Вашингтоне по инициативе Байдена тоже ложится в эту канву, которая размыла роли ООН, но в целом мир не готов к тому, чтобы ООН списать в архив истории. К счастью, мир не такой. Я думаю, что никто рукоплескать Вашингтону не будет, — отметил Новиков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Совбеза ООН по Украине попросил организацию лишить Россию права полномочий в Генассамблее. Заявление было сделано по видеосвязи, украинский лидер заранее просил организовать его выступление.

Также президент США Джо Байден заявил на саммите НАТО в Мадриде о намерении Вашингтона создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса Соединенных Штатов, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что США и силы НАТО будут расширять свое присутствие на восточном фланге.