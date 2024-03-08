Варшавская русалка пострадала от рук климатических активистов РИА Новости: климатические активисты облили краской Варшавскую русалку

В Польше климатические активисты в Международный женский день облили оранжевой краской памятник Варшавской русалке на Вислинских бульварах, сообщает РИА Новости. По данным агентства, сотрудники правоохранительных органов задержали двух девушек почти сразу.

Мы являемся последним поколением. Сегодня Женский день, а наши тяжело завоеванные права продолжают нарушать. А будет только хуже. Климатическая катастрофа — это война. А война — это насилие, — заявила одна из участниц акции.

Представитель варшавской полиции Барбара Щерба уточнила, что если нарушители правопорядка понесут ответственность за повреждение имущества, им грозит до 5 лет лишения свободы. При этом за порчу самого памятника наказание может составлять до 8 лет тюрьмы.

Ранее грузинская активистка Ната Перадзе облила краской икону Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин. Изображение было вывешено в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы. После этого вокруг дома Перадзе собрались православные протестующие, которые обвинили ее в оскорблении образа. Тбилисский городской суд отправил под стражу на пять дней Перадзе.