https://static.news.ru/photo/f89109ce-21b8-11ea-88c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Польша легко может обойтись без транзитного газа с территории Украины. В Варшаве заявили, что республика легко закроет свои потребности в голубом топливе, рассказал представитель национального нефтегазового концерна PGNIG.

Жители страны могут рассчитывать на 25,6 млрд «кубов» в 2020 году, не учитывая Киевское направление. Число получается из собственной добычи энергоносителя газа на территории страны, запаса в хранилищах, а также от транзита газа через Белоруссию, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал NEWS.ru, руководитель компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания контракта на транзит газа с российским «Газпромом» до Нового года крайне мала. По его словам, с каждой минутой шансы приближаются к нулю. При этом спрогнозировать результаты переговоров с российской стороной трудно.