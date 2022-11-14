Варшава решила изъять акции «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Польские власти решили изъять акции «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ, передает Parket. По информации газеты, данное решение принял министр развития и технологий республики Вальдемар Буда после того, как в ведомство поступил запрос от Агентства внутренней безопасности страны.

Буда установил ​​временное принудительное управление в польском отделении ПАО «Газпром». Руководителем администрации назначен юрист, специализирующийся на топливно-газовых вопросах, Радослав Квасьницкий.

В газете уточнили, что «Газпрому» и польскому нефтегазовому гиганту PGNiG принадлежат 48% акций EuRoPol Gaz, а также польская часть магистрального газопровода Ямал — Европа.

Ранее Еврокомиссия утвердила финансовую помощь в размере €225,6 млн правительству Германии, чтобы страна стала 100-процентным акционером компании SEFE, бывшей немецкой структуры «Газпрома» SEFE GmbH (Gazprom Germania GmbH). Власти ФРГ пошли на этот шаг, чтобы обеспечить безопасность газоснабжения.