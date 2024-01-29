Варшава призвала Еврокомиссию не называть концлагерь в Освенциме польским Сикорский потребовал от Еврокомиссии указать происхождение лагеря в Освенциме

Фото: Global Look Press

Концлагерь Освенцим

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил недовольство в связи с выступлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, посвященным Международному дню памяти жертв холокоста. В своей речи она назвала нацистский концентрационный лагерь в Освенциме польским. На своей странице в соцсети Twitter (X) министр подчеркнул, что при упоминании лагеря необходимо обязательно указывать, что он был создан во время оккупации страны.

При написании о нацистском лагере смерти в Освенциме следует указать, что он был создан под немецкой оккупацией. Информация в соцсетях Европейской комиссии будет уточнена, польский еврокомиссар своевременно не представил польскую точку зрения, — написал он.

Музей Освенцима также отреагировал на материалы Еврокомиссии, в которых упоминался концентрационный лагерь. Представители учреждения подчеркнули, что лагерь был создан на оккупированной части территории Польши, непосредственно присоединенной к Германии в октябре 1939 года.

Историк и публицист Юрий Емельянов ранее рассказал о первых концентрационных лагерях в истории. По его словам, они были созданы англичанами во время англо-бурской войны 1899–1902 годов. Мнение о том, что они впервые появились в нацистской Германии, не соответствуют действительности, отметил он.